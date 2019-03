Rate dei mutui, Rimini al settimo posto in Italia

L'Emilia-Romagna nel 2018 si colloca al quarto posto in Italia con una rata mensile da rimborsare di 374 euro, oltre la media nazionale. Lo segnala Crif, che aggiorna la mappa del credito regionale centrata sui mutui nell'ambito del quadro italiano. In Emilia-Romagna l'incidenza specifica è pari al 26,5% sul totale del portafoglio delle famiglie, numero che colloca la regione alle spalle del solo Friuli-Venezia Giulia. I prestiti personali, invece, in Emilia-Romagna rappresentano il 32,1% del totale dei contratti di credito attivi, quasi in linea con la media nazionale, mentre i prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi spiegano il restante 41,4%. Considerando provincia per provincia, Piacenza guida la classifica regionale dei mutui con una quota del 30% (il territorio piacentino è al quarto posto nazionale) mentre Ferrara si distingue per l'incidenza dei prestiti finalizzati, al 44%, e Forlì-Cesena vanta il primato di quelli personali, al 34,6% sul totale dei contratti di credito attivi. Spicca pure Rimini che, con una rata media mensile di 417 euro, si piazza al settimo posto nazionale. Seguono Bologna e Modena, entrambe a 394 euro. Sull'indebitamento residuo, l'Emilia-Romagna, con 38.551 euro, si colloca al terzo posto malgrado una flessione dell'1,4% rispetto al 2017. La provincia emiliana con l'esposizione residua più elevata è Bologna, a 43.731 euro: si trova al sesto posto nel ranking nazionale capeggiato da Milano, a 52.560 euro. Al contrario, la provincia meno esposta è Ferrara, con un indebitamento medio di 33.116 euro.

(Agenzia Dire)