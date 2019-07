Rc auto: in Emilia-Romagna aumenti del 21% rispetto al 2018, Rimini la più cara

Impennata dei costi Rc auto in Emilia Romagna: nel 2019 le polizze auto hanno subito un aumento del 20,96%. Se nel 2018 in media agli automobilisti residenti sul territorio bastavano 442 euro per stipulare una polizza base, nell'ultimo anno sono necessari almeno 535 euro. La provincia in assoluto più costosa è Rimini, subito dopo troviamo Ravenna. Mentre la più economica sul versante assicurativo si rivela Parma. A tracciare la mappa dei rincari è l'ultima indagine SosTariffe.it che ha analizzato provincia per provincia l'evoluzione dei prezzi medi RC auto nella regione Emilia-Romagna, confrontando le tariffe degli ultimi due anni. Lo studio di SosTariffe.it è stato svolto a luglio 2019 sulla base dei preventivi rilasciati agli utenti emiliano -romagnoli dal comparatore Rc auto. L'Osservatorio ha esaminato i costi medi della sola polizza Rc, priva di garanzie accessorie. Ne è emerso che durante i primi sette mesi del 2019, i costi medi delle assicurazioni auto in Emilia Romagna hanno risentito di un rincaro notevole (+20, 96%), crescendo da una media di 442 euro a 535.

Chi deve mettere mani al portafogli più di tutti sono i guidatori riminesi. La nota località balneare si colloca infatti sul podio degli aumenti. I prezzi anche nel 2019 superano la media regionale, attestandosi sui 605 euro. Rispetto allo scorso anno le tariffe sono salite del 16,95%. Nel 2018 infatti, i riminesi se la cavavano con 517 euro. Dalla provincia di Rimini sono giunte il 7, 64% di richieste di preventivi, rispetto al totale regionale, nel corso del 2019 e il 7,49%, durante lo scorso anno. Parma è la provincia invece con i prezzi Rc auto più bassi rispetto al resto della regione. In media 478 euro nel corso del 2019. Tuttavia, intendiamoci, anche i guidatori parmensi risentono di aumenti (più 18,12%) rispetto al 2018, quando bastavano 405 euro per assicurare per un anno intero la propria vettura. Tuttavia le cifre rispetto al resto della regione appaiono comunque moderate. Da Parma e provincia sono stati richiesti il 7,62% di preventivi nel corso di quest'anno, e l'8,06% di preventivi nel 2018.