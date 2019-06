Terminato i lavori di ristrutturazione, riapre i battenti il Conad di Misano Adriatico

Riapre i battenti a Misano venerdì 14 giugno il punto vendita Conad di via Romagna 21. Il taglio del nastro è fissato per le ore 9. Ricostruito completamente ex novo nella stessa sede precedente, il negozio mantiene l’insegna Conad Spesa Facile, offre un’area vendita di circa 250 mq e utilizza impianti frigoriferi a CO2 per ridurre l’impatto ambientale; sempre per un contenimento dei consumi energetici è stata inoltre fatta la scelta di ricorrere a frigoriferi chiusi. Tra le novità si segnalano le casse automatiche, per una spesa veloce e con riduzione dei tempi di attesa. Le persone occupate nel punto vendita sono circa una decina. A gestire il punto vendita è la società Rio Agina che possiede anche altri due Conad Superstore, uno a Misano in via Don Lorenzo Milani e uno a Riccione in viale Veneto. "Con questa negozio - commenta Giorgio Cecchini, amministratore della Rio Agina – completiamo la nostra offerta ai clienti con un punto vendita di servizio, vocato in particolare alla spesa veloce di ogni giorno e in modalità self service, ideale per chi abbia esigenza di tempi stretti e prezzi competitivi. Si caratterizza inoltre come negozio turistico per eccellenza, poiché resterà aperto fino a tarda sera".