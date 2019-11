Bilancio, Ragni (Lega): "Saranno investite più risorse in servizi e opere pubbliche"

"Con la variazione al bilancio 2019-21, approvata ieri giovedì sera, abbiamo voluto imprimere un'ulteriore impulso alle opere pubbliche e ai servizi, grazie a risorse reperite dall'alienazione di parcheggi, terreni nel Comune di Misano per un totale di 700 mila euro, pur mantenendo quello sotto il Palas, e la ex casa degli Amici della Lirica in viale Formia. Grazie a questo tesoretto abbiamo potuto aumentare il rimborso dei mutui correnti, potremo fare manutenzione a strade e marciapiedi nei quartieri, iniziare i lavori di ampliamento e quindi ridisegnare lo Spazio Tondelli". Lo dichiara il consigliere comunale della Lega e presidente della Commissione Bilancio nel Comune di Riccione Marco Ragni.

“Tutti progetti concreti – spiega Ragni - che vanno incontro alle richieste dei cittadini e renderanno ancora più attraente e attrattiva Riccione: basti pensare al Teatro completamente ridisegnato, con un splendido foyer e soprattutto con l’ingresso sul viale Ceccarini. Inoltre, abbiamo voluto mettere ulteriori risorse per i servizi rivolti ai cittadini nel campo del sociale, delle politiche giovanili e degli anziani, dando più dignità alle fasce sociali più deboli. Gli oneri di urbanizzazione, inoltre, al 4 novembre ammontano a 3,17 milioni di euro a cui si sommano i contributi straordinari, arrivando a oltre 3,6 milioni di euro: un ottimo segnale che dimostra quanto Riccione, raddoppiando rispetto al 2018 questo capitolo di entrate, sia ritornata a essere attrattiva dal punto di vista urbanistico e della qualità della vita. I numeri ci dicono che abbiamo centrato risultati importanti, nell'ottica del buonsenso, della buona politica e dell'oculata gestione delle risorse pubbliche trasformando in servizi le entrate, senza spremere i cittadini come limoni con le tasse, ma contestualmente combattendo l'evasione, come dimostra il recupero di oltre 2 milioni di euro di Tari nell'ultimo anno”.