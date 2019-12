Bni Malatesta supera i due milioni di fatturato: "Un importante traguardo"

Nuovo importante traguardo per il capitolo 'BNI' Malatesta di Rimini. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati raggiunti e superati i 2 milioni di euro di fatturato. Somma che i membri del capitolo sono stati capaci di generare nell'arco di circa tre anni (la fondazione risale al 2016) attraverso lo scambio di referenze qualificate. Una creazione di valore che ha delle ricadute positive sull'intero territorio della provincia di Rimini: a beneficiare del network di relazioni creato da BNI è infatti l'intero tessuto economico locale, grazie anche alla creazione di nuovi posti di lavoro. Si stima che ogni membro del capitolo sia capace di apportare un contributo medio di circa 37mila euro all'anno. Esprime soddisfazione il presidente, architetto Gabriella Marangelli, dello studio Mengozzi, Dorigo & Associati, nonché consigliere dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Rimini. "E' un risultato importantissimo, che certifica la crescita progressiva e costante del capitolo Malatesta, sempre più radicato nel territorio e punto di riferimento per il mondo imprenditoriale riminese. Il mio ringraziamento va naturalmente a tutti i membri che ogni settimana si adoperano per alzare ancora di più l'asticella". Il capitolo 'Malatesta' ha già chiari gli obiettivi per il 2020. "Attualmente il nostro gruppo è costituito da 19 membri, anche se con l'arrivo dell'anno nuovo ci saranno tre nuovi ingressi. Nel marzo 2020 puntiamo ad arrivare almeno a 25 membri. In passato ci è capitato di scartare alcune candidature perché ritenute non all'altezza dei nostri standard. I nostri criteri sono estremamente selettivi: accettiamo esclusivamente imprenditori e professionisti di comprovata esperienza e affidabilità. Ma soprattutto ci piace dare spazio a persone desiderose di mettersi in gioco e di spendersi per il raggiungimento di nuovi traguardi e per portare un valore aggiunto al nostro network. Al momento siamo alla ricerca delle seguenti figure per potenziare i nostri team di lavoro: aziende specializzate in impianti elettrici, agenzie immobiliari, ristoratori e aziende che producono infissi".