Confindustria, Marchesini e Orsini alla vicepresidenza nazionale: "Grande soddisfazione"

CConfindustria Romagna esprime viva soddisfazione per la nomina nella squadra del presidente designato Carlo Bonomi di Maurizio Marchesini, vicepresidente con delega alle filiere e alle medie imprese, ed Emanuele Orsini, vicepresidente con delega al credito, alla finanza e al fisco.

„“Sono due industriali di altissimo profilo, espressione della migliore Emilia-Romagna produttiva, con una profonda conoscenza del sistema associativo e una grande competenza nelle materie a cui sono stati delegati - afferma il presidente Paolo Maggioli - Siamo sollevati, in questa delicatissima fase di ripartenza, di poterci affidare alla loro guida e certi che sapranno sostenerci al meglio su due aspetti decisivi per la rinascita del Paese dopo l’emergenza sanitaria, come il credito e le filiere, che costituiscono il vero motore dell’economia italiana. A loro, a Carlo Bonomi e a tutta la presidenza vanno i nostri auguri di buon lavoro e un grandissimo incoraggiamento per la sfida senza precedenti che hanno davanti”.“



