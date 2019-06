Festival dell'industria, tre settimane di incontri tra sostenibilità e rivoluzione digitale

Anche quest’anno Confindustria Romagna propone il Festival dell’industria e dei valori di impresa, tre settimane di open day aziendali e iniziative associative tra Ravenna e Rimini che culmineranno con l’assemblea annuale “Città Romagna, città d’Europa” alla presenza di Vincenzo Boccia, in programma l’11 luglio al Palace Hotel di Milano Marittima.

Il calendario apre il 24 giugno con la presentazione a Rimini de “L’impresa riformista”, l’ultimo libro di Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli e vicepresidente di Assolombarda, a confronto con il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e con il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli.

Uno dei focus sarà sulla rivoluzione digitale, con l’incontro con Massimo Magrini, autore di “Fuori dal gregge”, nel pomeriggio di venerdì 28 giugno a Ravenna. Non mancheranno approfondimenti sui temi più attuali del fare impresa, dall’avanzata delle società benefit, di cui si parlerà il 2 luglio a Ravenna con il professore Stefano Zamagni, tra i massimi esperti del terzo settore in Italia, alla grande sfida della sostenibilità aziendale, a cui è dedicato un appuntamento a Rimini l’1 luglio, con le testimonianze e le esperienze delle aziende romagnole.

“Ma i veri protagonisti restano gli associati – spiega Maggioli – che apriranno le porte a cittadini e istituzioni per far conoscere la propria realtà, presentare progetti o celebrare risultati importanti, traguardi che fanno crescere tutta la comunità garantendo lavoro, benessere e futuro. Dopo quattro edizioni, si conferma l’attualità dell’idea ispiratrice del Festival in questo momento storico in cui il ruolo dell’impresa e dell’imprenditori sono particolarmente in discussione”.

Il programma completo e aggiornato si può consultare sul sito confindustriromagna.it