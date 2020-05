Decreto liquidità, Croatti (M5S): "Importanti aiuti per oltre 3.200 imprese riminesi"

“Approvato alla camera il Decreto Legge Liquidità con alcune importanti novità. Il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 7 giugno, passa ora all'esame del Senato - afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti - Le modifiche al decreto, frutto di positivi confronti in maggioranza, hanno rafforzato alcune misure a favore delle imprese. È un’ottima notizia per le migliaia di piccole imprese del nostro territorio che stanno facendo domanda per richiedere queste risorse, al fine di affrontare i problemi di liquidità causati dal lockdown. Riguardo ai finanziamenti, un emendamento prevede la modifica per il prestito con garanzia pubblica al 100% che sale da 25.000 a 30.000 euro, anche per per chi ha già fatto richiesta alla banca. Non è la sola novità, visto che la somma ottenuta potrà essere restituita non più in sei ma in dieci anni”.

Anche i prestiti di importo superiore sono stati modificati nel Decreto Legge. Si tratta dei prestiti erogati dalla Sace da restituire in sei anni: il periodo non è stato modificato in conversione, ma il periodo di preammortamento è diventato di tre anni, pertanto i tempi per la restituzione si sono allungati e gli anni diventano nove. “La portata e la rilevanza di queste misure di finanziamento sono certificate dai numeri delle domande presentate nel nostro Paese e naturalmente nella provincia di Rimini. Numeri che continuano a crescere ogni giorno. L’ultimo aggiornamento al 27 maggio indica che in provincia di Rimini sono 3.257 le domande complessive presentate per le varie misure di finanziamento, per un importo totale di oltre 125 milioni di euro. Di queste 2.950 riguardano i finanziamenti con garanzia al 100% fino a 25.000 euro (ora 30.000). La richiesta media è di 20.780 euro e viene soprattutto da microimprese. Più deboli e più in difficoltà nell’affrontare questi mesi di emergenza”. Prosegue Croatti. “Migliorano anche i tempi necessari per l’erogazione dei finanziamenti. Nonostante si registrino ancora criticità. Rinnovo l’appello alle banche del territorio affinché agevolino quanto più possibile l’accesso a questi finanziamenti con garanzia statale al 100%, evitando di inserire clausole o condizioni in alcun modo previste dalla legge. Ricordo che la garanzia al 100% fa si che non sia necessaria istruttoria per questi prestiti”- conclude Croatti