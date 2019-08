Rimini Holding, Paolo Faini riconfermato amministratore unico

Sono stati integralmente confermati gli organi di amministrazione e controllo di Rimini Holding, la società interamente partecipata dal Comune, che gestisce le più importanti partecipazioni societarie. Per il triennio 2019-2021 sono stati quindi rinominati alla guida della società, Paolo Faini nel ruolo di amministratore unico, e nel collegio sindacale, i dottori commercialisti e revisori legali dei conti Eraldo Zamagna (presidente), Andrea Anelli e Grazia Zeppa (membri effettivi) e Michele Pierucci e Raffaella D'Elia (membri supplenti). Per il triennio 2019-2021 la revisione legale dei conti è stata invece affidata, all'esito di apposita procedura ad evidenza pubblica, alla "B.D.O. Italia s.p.a." di Milano. Al dott. Faini l'amministrazione comunale augura buon lavoro, affinché prosegua nel percorso avviato per l’individuazione delle migliori strategie per la gestione e razionalizzazione delle partecipazioni dell’ente.