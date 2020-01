Il turismo volano dell'economia, il sindaco: "I numeri non sono mai stati così alti dagli anni '80"

La Romagna amata dai turisti stranieri, le recensioni incoronano Rimini, Riccione e Bellaria

„La Romagna nel cuore dei turisti stranieri. Risultati da feseggiare secondo Sociometrica che ha presentato il “Rapporto sulla percezione dell’Italia turistica”, realizzato con la collaborazione di Expert System, che analizza le recensioni dei viaggiatori fornite da TripAdvisor per misurare il grado di soddisfazione dei visitatori stranieri verso le principali destinazioni turistiche italiane. Delle 35 maggiori destinazioni turistiche italiane, analizzate secondo il grado di emozione e di soddisfazione che hanno offerto ai turisti stranieri, ben 5 sulle prime 8 sono della Romagna.“

"Negli ultimi due anni il turismo estero è in fortissima crescita nel Comune capoluogo, trainando di conseguenza anche il dato complessivo provinciale - commenta il sindaco di Rimini Andrea Gnassi - A questo indubbio risultato positivo concorrono diversi fattori, uno dei quali è la realizzazione di nuovi contenitori e eventi di standing internazionale in grado di attrarre visitatori da numerosi Paesi europei. Il Museo Federico Fellini e il Museo di arte contemporeanea realizzato con San Patrignano, entrambi verranno aperti nel 2020, hanno in questo senso la funzione di strutturare questa sensibile crescita d’interesse dei Paesi d’Europa e non solo nei confronti di Rimini, ipotizzando una crescita ulteriore di 500mila presenze turistiche, gran parte delle quali estere. Questa ricerca conferma oltre al successo dei numeri, mai stati così alti da fine anni Ottanta, quello del gradimento".



La tabella con le presenze estere per Comune Gennaio/Novembre 2019 (fonte ISTAT)