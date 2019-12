Imu sull'ombra, i bagnini dovranno pagare ma arriva lo sconto

Mano al portafogli per i bagnini riminesi che dovranno onorare quella che era stata battezzata "Imu sull'ombra". Una notizia che porta l'amaro in bocca a tanti operatori della spiaggia, ma c'è anche una nota dolce. Non pagheranno infatti quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate nelle cartelle spedite la scorsa estate e poi impugnate in 400 ricorsi davanti alla Commissione Tributaria.

Secondo quanto riferisce l'Ansa, infatti, le prime sentenze sui ricorsi depositate dalla Commissione, presieduta dal procuratore capo di Forlì Maria Teresa Carmeli, hanno stabilito che la tassa va pagata ma con una riduzione di circa il 50% su quanto richiesto dall’Erario agli operatori balneari.

L'Ansa riporta che le sentenze confermano come gli stabilimenti, dal punto di vista della normativa catastale, debbano essere riconosciuti tra le attività idonee a produrre reddito ma contestualmente sono stati annullati in via parziale gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, nella parte in cui rideterminavano il valore catastale dell'arenile secondo una suddivisione in zone, ovvero una cosiddetta ad ombreggio, dove si mettono gli ombrelloni.