Numeri e informatica: al via per i commercialisti il seminario sulla "business intelligence"

Appuntamento venerdì al Centro Congressi SGR il ciclo di seminari ‘Sistemi di business intelligence: la nuova frontiera per il dottore commercialista’ che si propone di fornire ai professionisti gli strumenti per poter colloquiare efficacemente con gli “informatici” dell’azienda e diventare l’attore principale della costruzione e della implementazione dei sistemi di reporting dati e su tutto il ciclo di vita dell’informazione (estrazione del dato, elaborazione e visualizzazione delle informazioni) con un taglio fortemente operativo, lavorando passo dopo passo su di una piattaforma di business intelligence.

Il primo incontro è in programma domani alle 14.30 e sarà ospite Daniele Rubini, commercialista di Parma, con un intervento dal titolo ‘Progettare e implementare un sistema di controllo di gestione in azienda: aspetti teorici e spunti’. I prossimi appuntamenti sono in programma il 13, 22 e 29 novembre. Info: segreteria@ugdcec.rimini.it