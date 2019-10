Premio cambiamenti, ecco le aziende vincitrici: protagoniste moda, cinema e birre artigianali

La tappa riminese del “Premio Cambiamenti” si conferma partecipata e vetrina di eccellenze delle nuove imprese del territorio. Tra le 20 selezionate tre le neo-aziende premiate con un assegno da mille euro e benefit CNA.

Le aziende vincitrici:

My Estro – Azienda del settore moda capace di puntare sulla qualità, valorizzando il made in italy attraverso un canale innovativo della distribuzione: una piattaforma web dove vengono messe a sistema relazioni, opportunità e quindi prodotti di contoterzisti del settore moda. L'obiettivo è quello di creare un nuovo mercato tra fast fashion e lusso.

Coffe Time Film – Azienda di produzione cinematografica capace di affrontare una sfida non facile ed innovativa in un contesto ricco di tradizione. Punta di diamante il film “Solo cose belle” del regista Kristian Gianfreda in grado di conciliare impegno sociale e business. Inoltre apprezzato l'impatto sociale e culturale della pellicola, interamente girata sul territorio riminese.

Brudel-Noiz - La passione che diventa coraggio di seguire un sogno: un birrificio artgianale. Il marchio Noiz conta quattro tipi di birre realizzate con materie prime selezionate e attenzione ai dettagli, una birra originale, viva, non filtrata e non pastorizzata..

I criteri di selezione e valutazione sono stati l’originalità, la resilienza, la capacità di rispondere a bisogni ed esigenze di mercato, il livello di competitività, l’evidenza del vantaggio strategico e della sostenibilità, l’impatto sociale, culturale e ambientale generato. Le tre aziende vincitrici ora sono candidate alla partecipazione del premio nazionale, in programma a Roma il prossimo 28 novembre con premi complessivi per oltre 30.000 euro.

”In un mercato sempre più selettivo e in un contesto italiano dove fiscalità e burocrazia frenano la competitività delle aziende queste start up andrebbero premiate solo per il coraggio di provarci, perché vincono la paura di non farcela” commenta Davide Ortalli direttore di CNA Rimini “Questi neo imprenditori sono degli eroi quotidiani. Affrontano una sfida complicata, perché il 55,2% delle nuove aziende chiude entro i primi cinque anni di vita. Serve affiancare questi capitani coraggiosi, imprenditori che interpretano il nuovo modo di essere artigiani con coraggio, competenze, abilità ed una continua voglia di crescita. E’ determinante fare squadra. Sono strategici un sistema di relazioni, di rappresentanza, formazione, aggiornamento, prodotti e garanzie finanziarie”.

Gli fa eco Mirco Galeazzi Presidente di CNA Rimini “il territorio riminese si conferma dinamico, qui ci sono imprese portatrici di pensiero innovativo che sono riuscite a realizzare il loro obiettivo di crescita pur in un periodo difficile come quello attuale e CNA sarà il loro compagno di viaggio”.

I finalisti

Mister Pyne, Charaka Arte e Design, Coffee Time Film, ComCart, MyEstro, 3D Wiz-Ihan Macrelli, Ameasyng, Stiro io, Napulè, Neverhadbefore, Hopinion, Sia Group, Brudel, Crescentini Gelatisserie

(nella foto in apertura i tre vincitori con il Presidente ed il Direttore di Cna Rimini: da sinistra Mirco Galeazzi Presidente CNA RImini, Kristian Gianfreda “Coffe Time Film”, Lorenzo Caminiti “My Estro”, Michele Del Vecchio “Brudel-Noiz”, Davide Ortalli Dir. Cna Rimini