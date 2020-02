Rimini vola a Bruxelles per promuovere il territorio e il turismo eco-sportivo

Dopo Stoccarda e Madrid prosegue in Belgio - al “Salon des Vacances” di Bruxelles - la promozione turistica 2020 in Europa da parte dell’offerta turistica dell’Emilia Romagna. Da giovedì a domenica in uno stand coordinato da Apt Servizi Emilia Romagna e ospitato in area Enit, saranno presenti tredici operatori regionali. In Belgio, il “Salon des Vacances”, è considerato l’evento turistico internazionale più importante del settore (oltre 100mila i visitatori nel 2019) e costituisce l'appuntamento annuale principale per presentare l’offerta per viaggi e vacanze. Quest’anno, in particolare, il “Salon des Vacances” ha come focus le tematiche sportive e di eco-turismo. A questa domanda di turismo slow e sportivo l’Emilia Romagna risponde con la sua ricca offerta sportiva, con particolare riferimento agli amanti del cicloturismo. E’ altresì sempre importante la richiesta, del mercato belga, per la vacanza balneare unita alla scoperta dei borghi e delle città d’arte.

Secondo l’Enit i viaggi dal Belgio in Italia sono aumentati “del +28,6% nel 2019 rispetto al 2015 e del +1,3% sul 2018. Secondo le previsioni, il numero dei viaggi crescerà ancora del +2,2% nel corso del 2020 sull’anno precedente, quando raggiungerà quota 1,4 milioni. I turisti belgi per i loro viaggi in Italia spenderanno 704 milioni di euro nel 2020, con una crescita prevista del +3,3% sul 2019”.

Buoni i collegamenti aerei dal Belgio in Emilia Romagna. La regione è collegata tutto l’anno con due voli giornalieri da Bruxelles (1 da Bruxelles National garantito da Brussels Airlines e 1 da Bruxelles Charleroi di Ryanair) all’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna che, nel 2019, hanno registrato un totale di 190.401 passeggeri, in crescita del 9,6% sul 2018.

"Assieme ai nostri operatori turistici - commenta l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - presentiamo in Belgio la ricchezza della nostra offerta con le proposte di vacanza per la stagione 2020. In questo importante mercato turistico mettiamo in campo la possibilità di effettuare, nella nostra regione, soggiorni per ogni target di clientela, particolarmente interessanti per chi ama il turismo slow e bike. In questo contesto, i collegamenti giornalieri da Bruxelles all’aeroporto ‘Marconi’ di Bologna, continueranno ad essere, per i belgi, un’eccezionale opportunità per venire in Emilia Romagna”.

Lo stand dell’Emilia Romagna a Bruxelles è personalizzato con alcune immagini delle Destinazioni Turistiche “Visit Romagna”, “Bologna-Modena”, “Emilia”. Saranno presentati anche i grandi eventi 2020-21 dell’Emilia Romagna: da “Parma Capitale Italiana della Cultura 2020” al “Motor Valley Fest” di Modena (14-17 maggio) alle diverse ricorrenze dei cento anni dalla nascita del regista Federico Fellini e dello sceneggiatore e amico Tonino Guerra; dei duecento anni dalla nascita del padre della cucina regionale italiana Pellegrino Artusi, nonché le iniziative ravennati legate all’avvicinarsi ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, celebrati nel 2021. Ogni giorno all’interno dello stand regionale sono previste anche degustazioni a base di prodotti enogastronomici di eccellenza: dalla Piadina Romagnola al Prosciutto di Parma, dal Parmigiano Reggiano a vini regionali. Venerdì 7 febbraio è prevista, allo stand del tour operator “Tui Experience Belgio”, una degustazione di vini tipici regionali (Sangiovese Superiore, Pignoletto, Lambrusco) con presentazione dell’Emilia Romagna quale meta di vacanza.

A Bruxelles sono presenti sei operatori turistici del Riminese (Amisano-Misano Adriatico, Consorzio Misano Vacanze, Consorzio Riccione Turismo, Hotel Pineta-Bellaria Igea Marina, Hotel San Francisco Spiaggia Rimini, Hotel San Giorgio Savoia-Bellaria Igea Marina), quattro del Forlivese (Cesenatico Camping Village, Cesenatico Holidays, Consorzio Cesenatico Bellavita-GiroHotels, Family Club Hotel-Gatteo Mare) e rispettivamente uno del Ravennate (Batani Select Travel-Cervia), del Parmense (Inc Hotels Group Parma, Piacenza & Reggio Emilia), del Modenese (Modena Incoming).