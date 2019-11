"Un player per lo sviluppo del territorio", tutti i numeri della Camera di Commercio

PPartecipazioni in 21 società per l’infrastrutturazione strategica, quasi 1.100.000 euro di voucher alle imprese per la digitalizzazione, oltre 1.200.000 euro di contributi per la promozione del territorio e del turismo, oltre 400.000 euro di contributi per l’alternanza scuola-lavoro; quasi 580.000 euro di voucher erogati alle imprese per l’internazionalizzazione e 450.000 euro di contributi per fiere all’estero, oltre 1.700.000 euro di contributi a fondo perduto in apporto al fondo rischi dei Confidi per il credito alle imprese. Questa, e molto altro (soprattutto un piano articolato di servizi ad elevato valore aggiunto difficile da sintetizzare), è l’azione della Camera di commercio per la competitività e l’attrattività del Sistema territoriale del territorio di competenza.

“La Camera di commercio della Romagna è certamente un player importante dello scenario locale ed è anche il principale soggetto pubblico che sostiene - al di sopra degli interessi di parte e garantendo continuità tra passato, presente e futuro - lo sviluppo economico e sociale del Territorio. Va infatti ricordato che la Camera - non solo dal 2016, data della sua costituzione, ma dall’istituzione degli Enti camerali, oltre 150 anni fa – è sempre stata capace di intercettare, interpretare e diffondere le potenzialità dell’innovazione, aiutando così le imprese e il Territorio a essere più competitivi e più attrattivi”. – commenta il presidente Alberto Zambianchi – “Tutti i numeri dimostrano che la Camera opera concretamente, insieme agli altri player locali, per migliorare la competitività e l’attrattività del nostro Sistema Locale, promuovendo iniziative mirate a una crescita sostenibile e inclusiva”.

Continua Zambianchi: "La Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, dalla sua costituzione, il 19 dicembre 2016, ad oggi, ha svolto importanti funzioni e compiti previsti dal quadro normativo e per promuovere gli interessi generali delle imprese e dell’economia locale e lo sviluppo del mercato. Le strategie delineate nel Programma Pluriennale 2016-2021 dal Consiglio camerale portano, infatti, la Camera della Romagna a lavorare ogni giorno su temi chiave e asset cruciali, sui quali si gioca il nostro futuro. Alcuni numeri (indicatori “sentinella” significativi ma non esaustivi e rappresentativi della ben più complessa e articolata attività svolta), relativi, ove non diversamente indicato, al periodo 2017-2018 e fino al 31 ottobre, danno un’idea del ruolo incisivo e concreto svolto dalla Camera".

I numeri

L'ente dà supporto all’infrastrutturazione strategica con la partecipazione in 21 società a partecipazione pubblica, che rappresentano al 31 dicembre 2018: 527.750.311 euro di capitale sociale; 251.666.690 euro di fatturato complessivo; 707.413.220 euro di patrimonio netto;1.775 dipendenti. Gli ambiti strategici supportati sono infrastrutture per commercializzazione, trasporti, portualità, risorse primarie come l’acqua, fiere e mostre, innovazione tecnologica, cultura e ricerca, formazione, università, tutela e valorizzazione delle produzioni locali e delle filiere.

Tra le partecipazioni, anche organismi del sistema camerale che operano a loro volta in network e come ulteriore volano dando respiro a livello nazionale e internazionale allo sviluppo del nostro tessuto imprenditoriale; promozione della cultura dell’innovazione in collaborazione con l’Azienda speciale CISE, Nuove idee e Nuove Imprese, Primo Miglio e Protocollo Innovazione. Fornisce ddiffusione della cultura di base e della pratica digitale nelle imprese per orientarle nel processo di trasformazione digitale secondo il paradigma Industria 4.0 e servizi di dialogo digitale anche con la PA: ammontano a 1.081.935 euro i voucher erogati alle imprese; 602 assessment per la maturità digitale nelle imprese; 15.127 rilasci/rinnovi di firme digitali / CNS.

Ammontano a 1.232.686 euro i contributi per la promozione del territorio e del turismo; mentre sono 415.700 euro i contributi per l’alternanza scuola-lavoro; 1.234 iscritti al Registro Alternanza Scuola-Lavoro. Sono stati organizzati trenta eventi nell'ambito della promozione della responsabilità sociale d’impresa; 216 aspiranti imprenditori che hanno avuto accesso ai servizi di Primo Miglio. Ammonta a 84.000 euro il sostegno a Nuove Idee Nuove imprese; 418 quesiti evasi. Sono 570.590 euro i voucher erogati alle imprese per il supporto alle pmi nei processi di internazionalizzazione; 442.829 euro di contributi per fiere all’estero.

Ammontano a 1.727.000 euro i contributi a fondo perduto ed in apporto al fondo rischi dei Confidi; la gestione del Fondo per lo sviluppo, ereditato dalla Camera di commercio di Forlì-Cesena, ha consentito, in 5 anni di attività e con una dotazione di 1.300.000 euro, l’erogazione di finanziamenti alle imprese per 58.165.975 euro. Oltre all’impegno per migliorare la competitività del territorio e delle imprese, la Camera è fortemente impegnata anche nella valorizzazione dei propri asset come organizzazione in un’ottica di qualità, efficienza e innovazione, nell’e-government, dematerializzazione e digitalizzazione e nella trasparenza, legalità e integrità. Infine, ecco in sintesi i principali macroindicatori della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini relativi alla sua relazione complessiva con il sistema territoriale: bilancio in sostanziale equilibrio economico; tempestività nei pagamenti: 9,75 giorni prima della scadenza; 100% dematerializzazione flusso documentale in uscita; 78% autofinanziamento 2018 dell’Azienda Speciale CISE (in costante aumento rispetto al 67% del 2013); risultati positivi su tutti i principali servizi erogati nell’Indagine di customer satisfaction 2019 con una valutazione complessiva pari a 4,1 in una scala predefinita da 1 a 5; 100% documenti obbligatori inseriti in Amministrazione Trasparente nei tempi previsti.

