Fornisce i team del Motomondiale: festa speciale in un'azienda di Cattolica

Ospiti speciali al WRS Bbq Race Fest, che si è svolto nella sede WRS di Cattolica, azienda produttrice di cupolini per moto e fornitore di diversi Team in Motogp e Moto3, oltre a gestire un ecommerce di accessori per moto (www.wrs.it) Erano presenti i piloti Niccolo Antonelli Lorenzo Dalla Porta Marcos Ramirez Sam Lowes Inoltre erano presenti Noa Planas partecipante del “Collegio”, il sindaco del comune di Cattolica Mariano Gennari e tanti appassionati motociclisti.

Foto di Marzio Bondi