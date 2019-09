Scuola, ancora posti all'EnAIP di Rimini nei settori elettrico e fotovoltaico, meccanico e termoidraulico

I corsi sono rivolti ai ragazzi in obbligo scolastico dai 15 ai 18 anni e sono completamente gratuiti in quanto finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo. I profili professionali di riferimento sono: Operatore impianti elettrici e solare fotovoltaici, l'Operatore meccanico e l'Operatore impianti termoidraulici (sede di Morciano).

Tutti i corsi hanno una durata biennale (1000 ore per ogni anno) e prevedono un nutrito quantitativo di ore di stage presso tantissime aziende del territorio in ambito elettrico e solare fotovoltaico, meccanico e termoidraulico. Per informazioni ed iscrizioni potete contattare la sede EnAIP di Viale Valturio, 4 dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 18, orario continuato oppure visitare il sito internet www.enaiprimini.org.