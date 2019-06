Si è chiusa in anticipo, e con successo, la Ipo di Italian Exhibition Group, la societá che controlla e gestisce gli enti di fieristici di Rimini e Vicenza. Rimini Congressi e Salini Impregilo, infatti, in qualità di azionisti venditori, d'intesa con i Coordinatori dell'Offerta, Equita Sim e Intermonte Sim, hanno deciso di anticipare la chiusura del periodo di offerta relativo al collocamento delle azioni, riservato ad investitori qualificati in Italia e all'estero. La data di pagamento, così come la data di avvio delle negoziazioni su Mta, è fissata per il 19 giugno. In base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta, sono state assegnate 5.392.349 azioni a 27 richiedenti (complessivamente pari al 17,47% del capitale post Offerta), di cui: - 4.870.000 azioni poste in vendita da Rimini Congressi, e - 522.349 da Salini Impregilo, con una domanda complessiva pari a 1,8 volte il quantitativo di azioni offerte.

All'esito dell'operazione, Rimini Congressi detiene una partecipazione pari al 49,29% del capitale ed eserciterà, grazie al voto maggiorato, il 61,36% dei diritti di voto. Il prezzo di offerta è stato fissato a 3,7 euro per una capitalizzazione pari a 114,2 milioni. I proventi derivanti dall'Offerta spettanti agli Azionisti Venditori, al netto delle spese e delle commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento, sono pari a circa 18,1 milioni. Equita Sim e Intermonte Sim agiscono in qualità di Coordinatori dell'Offerta e Joint Bookrunner nell'ambito del Collocamento Istituzionale; Intermonte, inoltre, riveste il ruolo di Sponsor della Società nei rapporti con Borsa Italiana ai fini della Quotazione. Lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners assiste la Società e gli Azionisti Venditori, mentre lo studio Dla Piper assiste i Coordinatori dell'Offerta. Pricewaterhouse Coopers è la società di revisione.