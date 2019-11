Social Media Strategies: al palacongressi di rimini la 7^ edizione dell’evento per i professionisti del web marketing e dei social network apre le porte a oltre 1.600 partecipanti

Apre oggi al Palacongressi di Rimini la 7^ edizione del Social Media Strategies, l’evento per i professionisti dei Social Media e del Web Marketing firmato Search On Education, business unit di Search On Media Group.

Giunto alla sua 7^ edizione, l’evento torna nel capoluogo riminese accogliendo oltre 1.600 partecipanti con un’offerta formativa mai così ampia e rivolta sia a coloro che operano sui Social Media, sia ai professionisti e alle aziende che si occupano di web marketing a livello strategico e operativo.

In programma oltre 50 interventi formativi da parte di più di 60 speaker esperti del settore, che metteranno a disposizione la loro esperienza personale e professionale all’interno di 4 sale tematiche - Advertising, Analisi, Brand Strategy e Creatività - e della Sala Plenaria, che accoglie il palco principale dell’evento.

“Accanto alla formazione professionale, parleremo dell’impatto socio-culturale dei social media e di quanto sia importante il valore educativo di questi strumenti e del ruolo di chi li utilizza.

Siamo felici di festeggiare insieme a tante persone questo ennesimo anno di formazione all’insegna di un utilizzo strategico, virtuoso e soprattutto responsabile degli strumenti digitali.” spiega Cosmano Lombardo CEO e Founder di Search On Media Group.

Una formazione trasversale, dunque, strutturata per garantire due giornate di aggiornamento professionale su temi, strumenti e piattaforme che interessano professioni e aree di business diverse. All’interno del programma, inoltre, anche diversi percorsi formativi, ideati per consentire ai partecipanti di approfondire le proprie skill e competenze e, allo stesso tempo, di acquisirne di nuove favorendo la possibilità di una crescita professionale a 360°.

Questi i percorsi pubblicati: Copy & Content, E-Commerce, Facebook, Influencer, Instagram, Video & Podcast e Web Marketing.

La Sala Plenaria: il palco principale accoglie Paolo Migone

All’interno della Sala Plenaria, poi, si parlerà dei più recenti trend del settore e di temi di attualità legati al mondo dei Social Network, grazie alla partecipazione di relatori come il creative director Paolo Iabichino e Augusto Rasori di Lercio.it.

Sul palco principale anche lo sketch del comico Paolo Migone, che parlerà alla platea di Intelligenza Artificiale.

Inoltre, avranno luogo momenti di confronto e di dibattito sull’utilizzo responsabile dei social network e sul loro impatto sociale, argomenti da sempre al centro dell’agenda del Social Media Strategies anche grazie a preziose testimonianze come quella della giornalista Federica Angeli.

Link utili:

Il programma della 7^ edizione: Link

I percorsi formativi: Link