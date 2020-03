Sostegno al commercio e alle attività produttive: 200mila euro per la No Tax Area

È stato riaperto il periodo di presentazione delle domande per i contributi previste dalla No Tax Area. Si tratta delle azioni previste per l’anno 2020 dall’articolato pacchetto voluto dall’Amministrazione per sostenere il settore commerciale e produttivo nel triennio 2019 – 2021, attraverso la concessione di contributi correlati alle imposte locali pagate. L’investimento è importante, 600 mila euro complessivi spalmati regolarmente sui tre anni, con 200 mila euro per ogni annualità (2019 – 2020- 2021). E' stato rivisto e aggiornato l’avviso pubblico (https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/gare-appalti-e-bandi/avviso-202010) e aggiornati tutti i modelli di domanda e la documentazione.

Sarà possibile fare domanda (https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/sportello-unico-le-attivita-produttive/info-le-imprese/no-tax-area-2019-2021) , a seconda delle quattro distinte finalità comprese nel bando: entro il 10 novembre 2020 per la finalità 1 – start up di impresa, entro il 10 gennaio 2021 per tutte le altre finalità.

L'agevolazione è articolata in quattro distinte finalità: “Start-up di impresa” (“Finalità 1”): valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi, promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel territorio comunale: termine per la presentazione delle domande 10 novembre 2020. “Negozi aperti, vetrine illuminate” (“Finalità 2”): incentivi al contenimento dei canoni di affitto di locali a destinazione commerciale o produttiva e alla riattivazione temporanea di immobili non occupati da imprese attive; termine per la presentazione delle domande 10 gennaio 2021. “Botteghe Storiche” (“Finalità 3”): sostegno alle Botteghe Storiche iscritte nell’Albo Comunale istituito ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008; termine per la presentazione delle domande 10 gennaio 2021. “Edicola Punto Digitale” (“Finalità 4”): incentivo all’attivazione di servizi di rilascio di certificati anagrafici e altri prodotti digitali del Comune presso le rivendite di giornali e riviste; termine per la presentazione delle domande 10 gennaio 2021

La richiesta di contributo deve essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo sportello.unico@pec.comune.rimini.it, indicando nell’oggetto del messaggio la frase “richiesta di contributo economico No Tax Area 2020– Finalità n. __” (indicare il numero della finalità per la quale si partecipa all'avviso). Per l’anno 2020 è stato previsto l’omogeneità della distribuzione dei 200 mila euro previsti tra tutte le quattro finalità; non cambia, invece, il meccanismo che prevede, una volta che dovessero essere esaurite le risorse prioritariamente assegnate ad ogni finalità, la ridistribuzione di eventuali resti che non fosse stato necessario utilizzare per le altre.

Sono 42 i procedimenti avviati nel corso dell’annualità 2019, così distributi (14 start-up, 10 canoni di affitto ridotti, 2 locali in disuso assegnati in comodato gratuito a organismi del terzo settore, 16 botteghe storiche). Gli ultimi arrivati di marzo sono la Gelateria Nuovo Fiore, la Taverna degli Artisti, la Tabaccheria Romani, il Ristorante Guido e il ristorante pizzeria Giusti. Con questi 5 nuovi ingressi arrivano a 28 le botteghe storiche iscritte all’albo del Comune di Rimini.