Ultimi giorni per versare la tassa di soggiorno di aprile, maggio e giugno

L’Ufficio Tributi del Comune di Rimini ricorda a coloro i quali non avessero ancora provveduto, che sono gli ultimi giorni per dichiarare e riversare l’Imposta riscossa nei mesi di aprile, maggio, giugno 2019. Per registrarsi al Portale Soggiorniamo (http://secure.soggiorniamo.com/rimini.php ) e per qualunque informazione, l’Ufficio Imposta di Soggiorno è a disposizione negli orari d’ufficio al numero 0541-704184.