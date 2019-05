Un incontro per discutere di ambiente ed economia circolare in Romagna 

L’Unione Europea ha indicato la propria strategia per un’economia circolare che prevede, oltre alla revisione di diverse direttive europee di matrice ambientale, un vero e proprio cambio di paradigma da parte delle imprese, un modello di sviluppo e di fare industria che sia “circolare” e assicuri, allo stesso tempo, prospettive di crescita e di recupero di competitività.

Su questo tema il territorio della Romagna è pronto a dare il proprio contributo, grazie alla capacità delle aziende nel ridurre la produzione di rifiuti e reimpiegarli nei propri processi produttivi, secondo modalità e procedure che devono essere conformi alle nuove norme della Commissione Economia sull’economia circolare. E’ fondamentale quindi poter contare su un contesto normativo, tecnologico ed economico che sia di supporto e non di ostacolo al raggiungimento di tali obiettivi: per questo Confindustria Romagna, in collaborazione con Unione Petrolifera, organizza venerdì 31 maggio alle ore 10 nella sede di Rimini (piazza Cavour, 4) l’iniziativa “Competitività e sostenibilità del sistema produttivo – dai principi alla realtà”.

Interverranno Gianluca Rusconi (Confindustria Emilia-Romagna) Marco Ravazzolo (area Politiche industriali, Confindustria) Donatella Giacopetti (responsabile Salute, sicurezza e ambiente Unione Petrolifera) e Luigi Vicari (direttore Arpa Romagna). Saranno analizzati casi aziendali di economia circolare ambientale in Romagna: Petroltecnica, Alma Petroli e Sogliano Ambiente.