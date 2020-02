Una cena al ristorante orientale per abbattere i pregiudizi sul Coronavirus

Una cena orientale per abbattere i pregiudizi. Il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino, venerdì sera ha portato la solidarietà dell’associazione a un imprenditore vittima, come molti altri, del pregiudizio e della disinformazione. Una serata dal forte valore simbolico trascorsa tra amici al ristorante Okinawa di Rimini che, dopo l’esplosione del caso Coronavirus, ha subìto un pesante calo di presenze e fatturato al pari dei ristoranti cinesi e degli altri ristoranti orientali anche sul nostro territorio.

“Quella che si è innescata è una preoccupazione del tutto ingiustificata – spiega il presidente Indino – eppure la situazione sta degenerando in maniera eccessiva e dai nostri associati rileviamo cali con punte che sfiorano anche il 70%, con ricadute molto negative sulle attività. La filiera dei ristoranti cinesi è fatta di prodotti italiani, cucinati e proposti maniera orientale. Quindi la paura è ingiustificata e credo che in questo momento il miglior vaccino sia quello contro le informazioni false che creano panico e alimentano pregiudizi. Per fortuna ci sono tanti nostri concittadini che non ascoltano fake news nè pregiudizi e continuano a frequentare i ristoranti cinesi e orientali. Nel ristorante in cui mi trovavo c’era un compleanno con famiglie di diverse nazionalità e tanti bambini. Vorrei si ripartisse da qui, da questo messaggio di integrazione e solidarietà, qualità tra le più belle della nostra comunità, per guardare avanti e superare questo momento di ingiustificata difficoltà”.