In scena al Malatesta ‘Il pensiero umano da Platone alle fake news’

Sarà il teatro Malatesta di Montefiore Conca il palcoscenico di H[you]MAN, l’opera del regista Joseph Nenci, che prende ispirazione dal concetto di Teatro fondato sulla totalità delle Arti del Maestro Romeo Castellucci, miscelando abilità e talenti di vari Artisti. L’appuntamento è sabato 23 novembre, alle ore 21. Pittura, scultura, video arte astratta e concettuale, filosofia, musica saranno protagoniste assolute di questo viaggio onirico e psichedelico nel pensiero dell'uomo.

Grazie al contributo del Dr. Giulio Gallo (scienziato per la pace e storico e filosofo delle religioni) esploreremo i meandri oscuri dell'essere umano da Platone sino alle fake news.

Saranno poi le sculture dell'artista Sisto Righi (57° Biennale di Venezia), i dipinti di Laura Temellini, la video arte di Joseph Nenci e la musica del giovane talento Montefiorese Luca Fraternali, a condurre lo spett-attore in un viaggio metafisico a stretto contatto con il proprio Io. Ma H[you]MAN non donerà alcuna risposta. Ma farà riflettere. Ad introdurre la serata ci sarà il Presidente dell’Associazione culturale DARDO, il Dr. Valerio Savioli.

L’ingresso è gratuito, con contribuzione volontaria libera. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza al Comune di Montefiore Conca per il sostegno di alcune famiglie in difficoltà.