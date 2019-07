Diabete beach tennis, appuntamento con il torneo di beneficenza

Torna per la 2° edizione il Torneo di beneficenza con il contributo di iscrizione si possono aiutare tanti bambini con diabete a gestire in maniera più serena la malattia. Il torneo è un misto giallo con ritrovo previsto per le ore 15.00 e inizio del torneo alle ore 15.30. Verrà regalata ad ogni partecipante una maglia tecnica e alla fine del torneo verrà offerto un aperitivo ai partecipanti.



L’intero ricavato contribuirà a finanziare progetti a favore di bambini con diabete come i campi estivi per bambini e famiglie, il supporto psicologico per la gestione della malattia, il dietista e l’acquisto di strumentazione sanitaria. Uno di questi bimbi è Andrea che ha il diabete di tipo 1 dall’età di 2 anni e di anni ora ne ha 9, da grande vuole fare proprio il tennista. Con questo torneo vogliamo dire insieme che il diabete non deve decidere della vita di nessuno, soprattutto di un bambino. Potremo farlo grazie a te!



Per info e iscrizioni info@diabeteromagna.it e 388 161 3262.