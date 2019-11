Uno bianca, i falsi misteri d’Italia, convegno e incontri con gli studenti

Venticinque anni dopo gli arresti, l’Associazione culturale J.F. Kennedy, in collaborazione con l’Istituto per la storia della Resistenza, e con il patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna e il sostegno di Coop Alleanza 3.0, propone una riflessione su “I falsi misteri d’Italia e il caso della Uno Bianca. 25 anni dopo gli arresti Ospiti del convegno che si svolgerà giovedì 21 novembre a Rimini lo scrittore Carlo Lucarelli, il magistrato Daniele Paci, l'ex-procuratore Armando Spataro, lo storico Vladimiro Satta, Walter Veltroni e Vito Mancuso.

In occasione del convegno, in collaborazione con l'Istituto per la storia della Resistenza, sono stati organizzati incontri nelle scuole con magistrati, storici, testimoni.

Giovedì 21 novembre (ore 11-13) a Rimini al Liceo Serpieri saranno presenti Massimo Di Patria (pm che indagò a Pesaro sull'ultimo omicidio dei Savi ora presidente del Tribunale di Urbino), lo storico Vladimiro Satta documentarista della ex Commissione Stragi, l'ispettore di polizia Luciano Baglioni, Dalmazio Rossi, presidente dell'Associazione JF Kennedy, Patrizia Di Luca, direttrice Istituto storico Rimini. Al Liceo Einstein interverranno Daniele Paci, pm che coordino' le indagini che portarono alla cattura della banda della Uno bianca, Libero Mancuso (presidente di Corte d'Assise a Bologna nel processo alla banda della Uno), lo storico Alberto Gagliardo, Luca Di Martino, ferito dai fratelli Savi, Ilaria Nanni, vicepresidente della Associazione Kennedy, Francesco Succi, vicepresidente Istituto storico Rimini.



Venerdì 22 novembre (ore 10-12) a Pesaro al Liceo Marconi incontreranno gli studenti Daniele Paci, Massimo Di Patria, Alberto Gagliardo, Dalmazio Rossi. Sabato 23 novembre (ore 10.30-13) a Rimini al Liceo Linguistico saranno presenti Eugenio Cetro, presidente di sezione lavoro Corte d' appello Ancona, Daniele Paci, Alberto Gagliardo, Dalmazio Rossi, Luciano Baglioni. Il regista Davide Lomma, specializzato nell'educazione all'immagine degli adolescenti, ha realizzato un video di 30 minuti con la ricostruzione dell'intera vicenda della banda della Uno bianca con materiali d'archivio e interviste inedite.