Torna Sganassau in Riviera: la risata è assicurata

Partirà il 23 Giugno da Piazza della Croce di Faetano (RSM), la diciassettesima edizione di ‘Sganassau Oscar del Cabaret’ la kermesse comica organizzata dalla Palco Comici che grazie alla sua formula ‘open’ ed alla suggestiva ambientazione nella quale si svolge, si attesta fra le più prestigiose a livello nazionale. L’edizione 2019 sarà suddivisa in vari appuntamenti che avranno il loro svolgimento da Giugno ad Agosto in diversi location della riviera e dell’entroterra Romagnolo. Nel corso delle serate si esibiranno i talentuosi della risata provenienti dai più importanti show e programmi nazionali: Andrea Fratellini e Zio Tore (Colorado e Zelig, Alberto Caiazza (il ru...umorista di tantissimi programmi Rai e Mediaset), l’attore comico partenopeo Massimo Burgada (La Squadra, Un posto al Sole), Giusy Zenere ( ‘La Sai l’ultima’ e più volte presente a ‘Caduta Libera’) la coppia dell’area Zelig e protagonista di ‘Eccezzionale Veramente’ Marco Dondarini e Davide Dal Fiume e ancora Beppe Altissimi (Zelig - Lab), Nando Timoteo (Zelig e Colorado) , e Davide Calgaro rivelazione dell’ultima edizione di Colorado Ad ogni appuntamento non mancheranno: l’intrattenimento comico musicale di Amedeo Visconti (One man show), la moda della NSY e interventi a sorpresa.

Confermata l’assegnazione del ‘Premio Sganassau alla carriera’ a Enrico Beruschi.

La novità più prestigiosa è sicuramente il nuovo design dell’ ’Oscar del Cabaret’. Una vera e propria opera d’arte creata da Demò, artista italiano contemporaneo, pittore, scultore, stilista e gioielliere italiano, di fama internazionale.

Il programma completo sul sito ufficiale: www.sganassau.it