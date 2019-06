Cinema, teatro, shopping e street food: l’estate di Morciano entra nel vivo

Dal teatro al cinema, dallo shopping allo street food, senza dimenticare i giochi per i più piccoli e la musica. Sono questi gli ingredienti del ricco cartellone di eventi estivi in programma a Morciano di Romagna fino al mese di agosto. L’estate di Morciano di Romagna entrerà nel vivo a partire da mercoledì 26 giugno con ‘Di sotto alle otto’: per 12 serate, fino al 1° agosto prossimo, la rassegna (interamente gratuita) trasformerà di volta in volta la storica piazza Garibaldi di Morciano in un cinema o in un palcoscenico all’aperto. ‘Di sotto alle otto’ porterà infatti nel cuore dell’antico borgo morcianese un doppio appuntamento: il mercoledì (dalle 21.15) verranno proiettate delle pellicole a cura dell’associazione cinematografica Toby Dammit di Cattolica; il giovedì, invece, sarà caratterizzato dapprima da laboratori creativi dedicati ai più piccoli (dalle 20.30) e quindi da uno spettacolo teatrale (dalle 22) rivolto a tutta la famiglia. Si comincia il 26 giugno con il film “Se Dio vuole”; quindi il 27 giugno sarà la volta di Alexsander de Bastiani, mago, fachiro, artista del fuoco, giocoliere e danzatore, ne “Il genio impossibile”, spettacolo di magia, illusionismo e trottole che non mancherà di lasciare a bocca aperta il pubblico. Prima dell’inizio dello spettacolo, dalle 20.30 alle 22, grazie ad Artebus, i piccoli partecipanti avranno a disposizione colori, pennelli, teli e cavalletti per sbizzarrirsi con disegni e creazioni. Saranno allestite differenti zone di colore, in cui tutti coloro che vorranno potranno cimentarsi in una libera sperimentazione artistica. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

Programma completo “Di sotto alle otto”

Proiezione del film "Se Dio vuole" - Mercoledì 26 Giugno - Piazza Giuseppe Garibaldi - Ore 21.15

Teatro e laboratori per famiglie - Alexsander de Bastiani in “Il genio impossibile” - Giovedì 27 Giugno - Piazza Giuseppe Garibaldi - Dalle 20.30

Proiezione del film "Tonya" - Mercoledì 3 Luglio - Piazza Giuseppe Garibaldi - Ore 21.15

Teatro e laboratori per famiglie - Teatro Dodici Lune in "Di Pinocchio l'avventura" - Giovedì 4 Luglio - Piazza Giuseppe Garibaldi - Dalle 20.30

Proiezione del film "Perfetti sconosciuti" - Mercoledì 10 Luglio - Piazza Giuseppe Garibaldi - Ore 21.15

Teatro e laboratori per famiglie – Gambeinspalla Teatro in "Il sogno" - Giovedì 11 Luglio - Piazza Giuseppe Garibaldi - Dalle 20.30

Proiezione del film "Il drago invisibile" - Mercoledì 17 Luglio - Piazza Giuseppe Garibaldi - Ore 21.15

Teatro e laboratori per famiglie - Compagnia Unnico in "Io e lui" - Giovedì 18 Luglio - Piazza Giuseppe Garibaldi - Dalle 20.30

Proiezione del film "Made in Italy" - Mercoledì 24 Luglio - Piazza Giuseppe Garibaldi - Ore 21.15

Teatro e laboratori per famiglie - Circo Bipolar in "Cabaret Bipolar" - Giovedì 25 Luglio - Piazza Giuseppe Garibaldi - Dalle 20.30

Proiezione del film "La pazza gioia" - Mercoledì 31 Luglio - Piazza Giuseppe Garibaldi - Ore 21.15

Teatro e laboratori per famiglie - I Burattini della Commedia in "Il Dottore Innamorato" - Giovedì 1° Agosto - Piazza Giuseppe Garibaldi - Dalle 20.30

Non mancheranno le iniziative per i più piccoli, con ‘Scombussolo’ (il 12 e il 26 luglio) e mercatino dei bambini (12, 19 e 26 luglio). Il programma prevede: Venerdì 12 Luglio – “Revolution Band” in concerto; Venerdì 19 Luglio – Sardoncino Night – Seconda edizione: Fabrizio e gli Accademia in concerto; Venerdì 26 luglio: “David Pacini Band” in concerto. L’intero cartellone sarà poi arricchito ulteriormente dai cine-picnic benefici organizzati dal Leo Club Valle Del Conca (2 e 7 agosto), dal concerto del Coro ‘Città di Morciano’ (20 luglio) e da una serata sotto le stelle (il 9 agosto al parco del Conca).