40 tra fantasia e realtà: inaugura la personale di Simona Casadei

Inaugura venerdì 18 ottobre (ore 20.30), nella galleria No Limits to Fly la personale della pittrice Simona Casadei “40 tra fantasia e realtà”. Negli spazi di via Aurelio Bertola 17 a Rimini, la mostra rimarrà aperta con ingresso libero fino al 1° novembre.

La mostra si intitola “40 tra fantasia e realtà”, perché «Per Simona Casadei fantasia e realtà sono il crinale su cui correre e sognare, è lì che si confronta con gli accadimenti della vita per viverli o prenderne le distanze – prosegue Mondaini –. Il suo sogno d’artista è inscindibile dall’intimità della sua filosofia di vita e i suoi progetti artistici raffigurano una visione centripeta della persona da ritrarre». La cifra “40” riportata nel titolo dell’esposizione allude all’età dell’artista, nata a Rimini nel 1979 e cresciuta a Saludecio. Simona Casadei frequenta l’Istituto d’Arte Federico Fellini, sezione moda e costume, per poi intraprendere un percorso lavorativo nel settore abbigliamento.

Scopre il mondo olistico nelle sue svariate tecniche dedicandosi specialmente al Reiki, pratica energetica di origine orientale. Unendo il Reiki alla pittura e alla sensibilità interpretativa dà vita al suo progetto originale chiamato “Ritratto interiore”. L’intento è quello di rappresentare la persona attraverso forme e colori e creare uno spazio personale di meditazione. La galleria è aperta dal martedì al sabato, ore 10.30-12.30 e 16.