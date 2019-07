Caterpillar AM torna per il secondo anno a Riccione.

Come nel 2018 nella settimana delle Giornate di Cinema di Ciné e ella Notte Rosa il mitico programma di Radio 2 RAI sarà in diretta dalla nostra spiaggia (bagni 80-81) da lunedì 1 a venerdì 5 luglio, dalle 6 alle 7.30 del mattino.

La formula è quella consolidata, tanti ospiti dal vivo, divertimento e atmosfera frizzantina...Il buongiorno è, come sempre, affidato allo sguardo attento e ironico di Marco Ardemagni, Filippo Solibello e Cinzia Poli. Mercoledì 3 e giovedì 4 luglio, in diretta dalla terrazza del Palazzo dei Congressi dalle 12 alle 13:30 ci sarà anche Max Cervelli - in collegamento con Giovanni Veronesi da Roma - con il programma Non è un paese per giovani, per un approfondimento esperto e sagace sui film ed i personaggi in cartellone.

Rai Radio2 a Riccione sarà anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, fruibile sulla App RaiPlay Radio e con contenuti speciali su Instagram, Facebook e Twitter di @RaiRadio2.