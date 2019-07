Charley Thompson a la Vela Illuminata a Saludecio

.Giovedì 1 agosto a Saludecio in piazza Santo Amato Ronconi, all'interno della rassegna la Vela illuminata, è in programma alle ore 21.15 il film Charley Thompson di Andrew Haigh con Charlie Plummer, Steve Buscemi e Chloë Sevigny Charley vive con il padre e scopre la passione per i cavalli, in particolare per Lean On Pete, cavallo destinato ad essere soppresso, cosa contro la quale il ragazzo si batte con tutte le sue forze. Dal romanzo di Willy Vlautin un film coinvolgente ispirato allo spirito del grande cinema americano degli anni ’70, realizzato dal regista di “45 anni”.