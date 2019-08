Cristina Noris e Vitaliano Gallo a Rimini

Il 30 Agosto alle 21 a Santa Giustina di Rimini i Cristina Noris e Vitaliano Gallo suoneranno con la Società Filarmonica Città di Rimini

La prima citazione di una chiesa di Santa Giustina appare in una bolla di Papa Lucio II al vescovo di Rimini Rainerio, datata 21 maggio 1114. Danneggiata dagli eventi bellici nel 1944, al suo posto nel dopoguerra fu costruita una nuova chiesa per la precisione tra il 1944 e il 1963. Profondi lavori di restauro e rinnovamento sono stati effettuati nel 1983.

Sul sagrato della chiesa è presente una pietra miliare di età romana che indica la distanza di cinque miglia da Rimini, infatti la frazione o località di Santa Giustina dista 6,43 chilometri dal medesimo comune di Rimini di cui essa fa parte, sorgendo a 29 metri sul livello del mare.

Nessun paese al mondo come la nostra penisola è così ricco di storia e tradizioni. Parte della nostra economia si basa sulla cultura e turismo. Cristina Noris e Vitaliano Gallo in Giugno e Settembre attivi in Romagna, e per il resto dell'anno nel Ponente Ligure, promotori di questa iniziativa, suonano nell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, collaborano con il Festival di Sanremo, hanno fondato i Solisti dell'Orchestra da Camera del Principato di Seborga, e dirigono la Società Filarmonica Pasquale Anfossi* di Taggia. Creando con la musica legami di amicizia e collaborazione.