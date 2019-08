Don Antonio with Vince Vallicelli and guests all'Hobo's Rimini

Per chi ama la musica dal vivo giovedì 22 agosto alle 22 all'Hobo's live Rimini ci saranno i Don Antonio with Vince Vallicelli and guests.

Ritrovatisi dopo due decenni dalla loro prima volta per realizzare un disco che lasciasse incontrare i fiumi e le terre della Romagna con l'aria palustre del Mississippi (“La Fevra”, 2017), oggi continuano a frequentarsi ogni volta in cui alla musica, al suono, sia concessa la possibilita' di scorrere lento, carsico, in profondita'. Mescolano un blues d'Africa trapiantata nel Nuovo Mondo al proprio idioma, e a un senso dello spazio senza compromessi. Suonano strumenti di pelle, legno, ferro e corda, cercando una volta un dialogo nuovo con l'ambiente circostante, con il colore della terra, col silenzio. Il silenzio e il suono, degli spazi e della propria interiorità.

Lontani da ogni umore new age semplicemente cercano e rendono ogni volta il blues del loro essere umani sulla Terra. Suoni in movimento, come acqua, su un pianeta in movimento. Spesso si uniscono a loro amici ospiti speciali, che si uniscono alla corrente, costante ma mai identica a ogni passaggio. Roberto Villa al contrabbasso, compagno di molti dischi e molti tour, sará con loro per l’occasione, e potrebbe non essere il solo ...