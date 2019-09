Venerdì 4 ottobre alle ore 18:30 Giorgio Carpinteri presenta “Aquatlantic” alla Libreria Riminese Atlantide esiste, ed è immersa in un mare neppure tanto profondo. Tra i suoi abitanti c'è un attore comico che riscuote grande successo interpretando il più indifendibile dei personaggi: il terrestre contemporaneo. La piccola comunità che lo applaude è l'espressione di una "umanità originaria" pura e felice che convive con i meno virtuosi "fratelli di superficie" grazie all'unica condizione necessaria: essere considerati un mito, quindi non reali. Ma cosa succederebbe se il personaggio, cinico e volgare, del "terrestre indifendibile" si impossessasse, pian piano, dell'attore che lo interpreta?

Come apparirebbe, ai suoi occhi, quel piccolo paradiso di tartarughe sapienti e persone amorevoli? Calarsi troppo nel personaggio sarà il principio dei suoi guai e metterà a rischio l'intera comunità. Pennino tra i più acuminati del fumetto italiano e internazionale, Giorgio Carpinteri è nato a Bologna.

Cofondatore con Igort, Lorenzo Mattotti, Daniele Brolli, Marcello Jori e Jerry Kramsky del gruppo Valvoline, il collettivo artistico che ha rivoluzionato la comic art, nel 1985 pubblica il romanzo a fumetti Polsi sottili (Milano libri edizioni).

Dal 1986 inizia la collaborazione con la Rai e Tmc in qualità di autore e art director.