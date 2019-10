Halloween: nei parchi della Riviera arrivano zombie, streghe e spaventapasseri

Arriva Halloween! I parchi Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica hanno preparato un weekend da brivido. Quattro giorni di divertimento mostruoso fra squali, delfini e un intero paese stregato in miniatura, dove i bimbi in maschera sono protagonisti di laboratori e sfilate, fra spettacoli e allestimenti per selfie… da paura. Grandi novità attendono piccoli zombie e streghette che vogliono divertirsi davvero. Ecco come la magia di Halloween trasforma i parchi Costa della Romagna:

Italia in Miniatura – Zombie Parade nell’Italia da brivido

A Italia in Miniatura c’è tanta voglia di fare festa e invadere l’Italia… a suon di musica! Dal 31 ottobre al 3 novembre nel parco tematico di Rimini impazzano i laboratori a tema! Ogni giorno fino a 50 bimbi e ragazzi dai 4 agli 11 anni potranno partecipare ai laboratori musicali stregati, per costruire coloratissime maracas, da portare a casa. Il 1, 2 e 3 novembre i laboratori diventano 2 (alle 11 e alle 14) e arrivano anche 3 truccabimbi gratuiti. Soprattutto arriva la scatenata e coinvolgente Zombie Band itinerante che aprirà la Zombie Parade per fare baldoria in stile Dia de Muertos messicano. Niente di spaventoso, tutto favoloso: grandi e bambini potranno far parte della più chiassosa e allegra sfilata di scheletri, zombie mattacchioni e streghette dispettose, su e giù per l’Italia. Info www.italiainminiatura.com

Oltremare Riccione – Il Mondo degli Spaventapasseri

Chissà cosa pensano Ulisse e gli altri tursiopi nella Laguna dei Delfini della festa di Halloween? Il pubblico lo scoprirà ogni giorno, alle 11:30 e alle 17:00, quando la mascotte Ulisse insieme a strani amici si farà largo prima di “Delfini, lo spettacolo della natura” nell’Happy Halloween Show con una simpatica sfilata di bimbi in maschera. Le sorprese non finiscono qui: un laboratorio di maschere da spaventapasseri (da portare a casa) e una gara a squadre e a tempo per vestirne uno vero a grandezza naturale, animeranno il Family Experience Park alle 12:30 (max 50 bimbi partecipanti). Sulle ali dell’emozione, alle 16:10 l’appuntamento al Mulino del Gufo per “Il Tramonto Magico – il Volo dei Rapaci in versione Halloween”: falchi, poiane, avvoltoi e il maestoso grifone scenderanno in picchiata su un pubblico “stregato” Buon compleanno, Candy!

Sorpresa nella sorpresa… venerdì 1 novembre la laguna di Oltremare sarà in festa anche per il compleanno di Candy, la delfina mamma di Tabo e del beniamino di tutti, Ulisse, entrambi ospiti della laguna. A questa splendida quarantenne… con le pinne andrà l’applauso di tutti i vampiri, zombetti e streghette in tribuna. Info www.oltremare.org

Acquario di Cattolica – Abissi di paura

Squali toro, meduse fluorescenti, serpenti, caimani, pinguini, lontre e creature marine: all’Acquario di Cattolica, dal 31 ottobre al 3 novembre, Halloween illumina di mille lanterne il buio degli abissi con un programma… mostruoso!

Per i bambini dai 4 agli 11 anni, ogni giorno alle 15:00 c’è il laboratorio gratuito per creare lanterne magiche da portare a casa per illuminare la notte in stile horror.

Alle 16:30 tutti con la lanterna in mano (disponibile al desk dell’Acquario) per la Marcia delle Lanterne magiche, un’insolita visita guidata gratuita fra le profondità marine. Nei giorni 1 e 2 novembre ci sarà anche una Truccabimbi gratuita dalle 10:30 alle 16:30, per tutti i bambini. Laboratori e Marcia accettano fino a 50 persone, ma nel corso della giornata si possono usare liberamente le gratuitamente le lanterne, da restituite al termine del percorso e ammirare gli spettrali allestimenti, realizzati in collaborazione con La Notte delle Streghe, di San Giovanni in Marignano. Info www.acquariodicattolica.it

Una Promozione da Paura in tutti i parchi!

Il 31 ottobre e l’1 novembre: i bimbi in maschera (fino a 140 cm d’altezza) entrano a soli 5 euro. Ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto pagante (promozione non cumulabile con altre promozioni).