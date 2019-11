Rassegna Jazz a Verucchio: Laura Benvenuti duo in concerto

Grandi emozioni e un benessere che unisce note, cibo e vino. È quella che regala la rassegna “Songs for the body, soul and mind” (tre sezioni, 6 concerti e 9 artisti). Dedicata interamente alla canzone, strumento di espressione e di cura di sé. Il 21 novembre alle 21.30 per la rassegna jazz “Songs for the body, soul and mind”, curata dall’artista Sarah Jane Ghiotti (direzione artistica: Ma’Jazz), al “Tiee Cibo e Vino” di Verucchio torna Laura Beneveuti duo. È gradita e consigliata la prenotazione. Per info e prenotazioni: 339.4892376