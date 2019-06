Eco di donna "Evolotuion": attesa per Marina Mulopulos, ritorna Mariella Nava

Prosegue la prima edizione di Eco di Donna “Evolution”, la nuova rassegna a San Giuliano Mare di Rimini dedicata alla musica d’autrice sotto la direzione artistica della cantautrice riminese Chiara Raggi, organizzata in collaborazione da Associazione San Giuliano Mare e Caffè dell’Orto. La grande cantautrice Mariella Nava sarà nuovamente in concerto venerdì 19 luglio, sempre con Roberto Guarino alla chitarra e Sasà Calabrese al basso, alle 21.30 nella piazzetta Lacuadra dell'orto, come previsto. Intanto sabato 29 giugno l’appuntamento è con Marina Mulopulos, cantautrice italo-greca nata e cresciuta a Pisa, già voce di Almamegretta e Malfunk, che ha scelto di percorrere la strada della sperimentazione, nel solco della grande scuola di Demetrio Stratos, ma innestandola in un repertorio “mediterraneo” in senso lato. Una rotta musicale che dalla Grecia arriva fino al Sudamerica, passando per la Sicilia, la Spagna, il Portogallo, con quella sua voce così contemporanea, ma dalla filigrana squisitamente antica, complice la chitarra intensa e il bouzuki ispirato di Paolo Del Vecchio, con lei sul palco.

Appuntamenti Eco di Donna:

sabato 6 luglio: Giulia Pratelli

sabato 13 luglio: Laura Benvenuti

venerdì 19 luglio: Mariella Nava

sabato 20 luglio: Crista