McFlurry Vertical Summer Tour arriva a Cattolica

Il Villaggio Vacanze itinerante più celebre d’Italia arriva a Cattolica, terza tappa dell’edizione 2019. Il format di animazione sosterà martedì 6 e mercoledì 7 agosto ARTEDì 6 al Sunset Beach Arena – Zona Arenile di Cattolica - portando anche quest’estate 2 giornate di sport, musica e animazione ad ingresso totalmente libero e gratuito. Al calar del sole il divertimento non tramonta: ospite d’eccezione nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto sul palco del Village, a partire dalle ore 17.30, sarà Rudy Zerbi, personaggio e conduttore televisivo, oltre che radiofonico, già al fianco della Gialappa’s Band e volto di Italia's Got Talente di Amici di Maria De Filippi. Rudy Zerbi lavora a Radio DEEJAY dal 2010 conducendo ogni weekend in fascia mattutina dalle 7 alle 10 Colazione da Deejay in coppia con Laura Antonini.

Visto il successo delle edizioni precedenti squadra che vince non si cambia: il Maxi-Village sosterà 2/3 giorni in ciascuna delle località scelte per l’edizione 2019 e, come un vero Holiday Club, proporrà, dall’alba al tramonto, un denso programma di attività rivolte a tutti. Ad aprire la giornata sessioni di aquagym e balli di gruppo. Si prosegue al pomeriggio con i tornei sportivi: accanto agli evergreen beach – volley e calciobalilla ci sarà anche la postazione di teqball, un nuovo sport a quattro che unisce calcio e ping pong. Torna, a grande richiesta, il percorso a ostacoli sulla sabbia “Fiat X Race”. Con una flotta di tavole composta da 10 modelli gonfiabili e la supervisione di istruttori qualificati immancabili saranno le lezioni e le gare di SUP, o Stand Up Paddle, la disciplina – ormai di punta negli stabilimenti balneari - che si pratica pagaiando in posizione eretta su una tavola. E poi ancora, all’ombra degli stand, tante ore di animazione: giochi, quiz, degustazioni, omaggi, gadget, test drive e, a fine giornata, le premiazioni sul Palco. A rinfrescare i vacanzieri sotto l’ombrellone, un’ondata di gelati Mini McFlurry in omaggio - Oreo, Snickers, Baci Perugina e Smarties, questi i gusti protagonisti dell’estate 2019 – distribuiti dal suggestivo truck targato McFlurry. Per gli ospiti del Village è prevista anche una originale shopper McFlurry in cotone. Ricola, official partner del tour, delizia invece i caldi pomeriggi estivi con un augurio di bontà, offrendo le sue tisane fresche e le sue inimitabili caramelle alle 13 erbe.

Il format Vertical Summer Tour, il roadshow che attraversa lo Stivale con una carovana di animatori, speaker, dj e istruttori sportivi, nasce nel 2011 sull’onda del successo del fratello maggiore, Vertical Winter Tour, già attivo dal 2008. L’uno è estivo, l’altro invernale, ma il format è lo stesso: un grande Villaggio vacanze itinerante, capace di portare nelle migliori località di vacanza giornate dense di animazione, musica, sport e divertimento.

Programma

Vertical Village 2019, martedì 6 e mercoledì 7 agosto @Sunset Beach Arena

Mercoledì 7 agosto, ore 17.30 Special Guest Rudy Zerby by Radio Deejay

10:00 Apertura villaggio, inizio giochi, attività di animazione e test drive Fiat 500X S-Design

10:30 Lezioni e prove di SUP con istruttori qualificati

11:00 Aquagym Nostromo

11:30 Attività palco con animazione e gadget

12:15 Balli di gruppo

12:45 Gioco aperitivo e sigla del Vertical Village

14:00 Apertura McFlurry truck con degustazioni omaggio di gelato Mini McFlurry per tutti

15:00 Inizio tornei sportivi: McFlurry Volley Cup, Ricola Football Cup, Nostromo Sparring Cup, CFVB Teqball Cup

16:30 Infasil SUP Race

17:00 Fiat X Race

17:30 Animazione palco, Dj set e animazione by Radio DEEJAY

18:30 Premiazioni finali

19:00 Sigla Vertical Village e chiusura McFlurry truck

19:30 Chiusura Villaggio