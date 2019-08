Mercoledì 21 Agosto alle h 21,30 Miami & the Groovers tornano sul palco dell'Hobo's Rimini per un concerto tra folk e rock and roll, con le canzoni presi dai loro album Dirty Roads, Merry Go Round, Good things, No Way back e The ghost king, freschi di alcune collaborazioni prestigiose come con Joe D'Urso, Elliott Murphy, Bill Toms, Jake Clemons e pronti a tornare in studio per un nuovo disco, inoltre la radio america Wfmu ha trasmesso a rotazione il brano "On the Rox" (dedicato alla figura di John Belushi) come "canzone del mese" di Luglio.Un concerto che vedrà sul palco Lorenzo Semprini (voce, chitarra, armonica), Alessio Raffaelli (piano e fisarmonica), Marco Ferri (batteria) e Luca Angelici (basso), che daranno spazio anche a brani di Johnny Cash, Bruce Springsteen e Lou Reed.