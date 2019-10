Morciano capitale italiana dell'ornitologia: due giorni per conoscere i volatili

Nel weekend Morciano diventerà ancora una volta la capitale italiana dell'ornitologia con oltre 3.000 uccelli in mostra da espositori provenienti da tutt'Italia. L'evento si terrà dal 2 al 3 novembre presso il padiglione fieristico di via XXV Luglio, a soli 10 minuti dal casello dell’A14 di Cattolica con apertura al pubblico sabato dalle 9.30 alle 10 e domenica dalle 9 alle 16, con biglietto di ingresso 5 euro. Nei padiglioni della fiera sono in programma Fringillia (30esima edizione) e Valconca, manifestazioni organizzate dall’Associazione Adriatica Allevatori di Rimini in collaborazione con l'Associazione Pesarese Ornitologica. La mostra celebra una passione antica: la gabbia con il canarino, o con qualsiasi altro tipo di uccello, non mancava mai nelle case o nelle aie di Romagna. Il canto delle piccole creature alate ha affascinato l'uomo sin dall'antichità. Ma con il declino del mondo contadino è profondamente cambiato anche il modo di allevare gli uccelli: nei piccoli appartamenti di città c'è sempre meno spazio anche per la gabbietta del canarino. Ma se è diminuito il numero degli appassionati, di certo è migliorata la qualità del loro impegno: le gabbie sono diventate più spaziose, pulite e meglio illuminate. E tanti tipi di uccelli, addomesticati ormai da secoli e incapaci di vivere in libertà, riescono a riprodursi felicemente in un mondo dorato che rispecchia alla perfezione il loro habitat ideale. In alcuni casi è proprio grazie ad appassionati ed abilissimi allevatori che sono state salvate dall'estinzione specie molto rare. Non c'è da stupirsi: nei moderni allevamenti vengono riprodotti con apposite luci artificiali alba e tramonto ad orari che cambiano con l'alternarsi delle stagioni, gli amici alati vengono alimentati perfino con erbe di prato raccolte giornalmente, pastoncini preparati in casa e manicaretti da ...pasticceria. Per non parlare, poi, delle nozioni di genetica che sono alla base del successo di qualsiasi allevamento amatoriale. In mostra a Morciano di Romagna ci saranno canarini di ogni forma e colore (dai grandi parigini ai piccoli Five-Fancy), indigeni rari, ibridi di grande pregio, esotici dalle tinte sgargianti come i Diamanti di Gould, e i piccoli e grandi pappagalli dalla penne variopinte. Ma nei padiglioni della fiera si potrà soprattutto rinsaldare quel rapporto tra uomo e natura diventato sempre più raro e prezioso nel mondo moderno. Un'occasione unica, e da non perdere, per grandi e bambini.