“Nemesis” ospita lo scrittore Luca Doninelli

Dopo gli incontri con la cantautrice (Maria Antonietta), il filosofo (Franco Rella) e i poeti (Silvia Bre, Alessandro Ceni) “Nemesis”, mercoledì 2 ottobre, alle ore 17,30. ospita Luca Doninelli al Palazzo Buonadrata in Rimini . Riconosciuto tra i grandi narratori del tempo presente – tra l’altro, ha vinto per due volte il Premio Selezione Campiello, ha vinto il Grinzane Cavour e il Premio Napoli, quest’anno ha ottenuto il Premio Strega Ragazze e Ragazzi – ha scritto romanzi che sono già ‘classici’ contemporanei come I due fratelli, Talk Show, La nuova era, La polvere di Allah, Le cose semplici. L’incontro fondamentale con Giovanni Testori è testimoniato da un ciclo di Conversazioni con Testori (1993) e dal libro Una gratitudine senza debiti. Giovanni Testori, un maestro (2018). Scrive per il teatro, di recente ha curato la drammaturgia de I miserabili per la presenza scenica di Franco Branciaroli. Il pretesto del dialogo è una discussione intorno all’opera di Lev Tolstoj e Fëdor Dostoevskij. Il prossimo incontro del ciclo “Nemesis” sarà a Rimini, Palazzo Buonadrata, venerdì 4 ottobre alle ore 17,30 con Monica Guerritore