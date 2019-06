Photosynthesis Experience a Villa Franceshini

Photosynthesis experience, un progetto site specific unione tra arte e il rigoglioso mondo della natura, vivrà per tutta l’estate in uno spazio unico e prezioso, un’esperienza in continua trasformazione. Sarà Villa Franceschi, esempio di art noveau, il luogo pregiato che ospiterà l’innovativo e originale vivaio artistico che mette in relazione l'arte visiva con l'universo botanico: piante, fiori, foto, illustrazioni, musica a due passi dal mare, per nuotare sulla terraferma alla ricerca di un sogno.

La Villa, unica galleria di arte moderna e contemporanea presente nella nostra provincia, ospita una collezione permanente di importanti opere del Novecento italiano che, grazie a Photosynthesis Experience, dialogheranno in maniera inedita con le fotografie di Enrico De Luigi, uno dei fotografi più importanti del cinema italiano, e Filippo Zaghini, giovane fotografo e artista. In particolare, le immagini fotografiche si confrontano con i dipinti di Enrico Pantani, artista toscano con uno stile tutto particolare, dai tratti sghembi e minimali, e con alcune tele della collezione, tra cui Alberto Burri, Mario Schifano, Virgilio Guidi, Mattia Moreni.

Un cantiere fiorito, in continuo movimento, che giorno dopo giorno si plasma seguendo la vita del luogo, rendendo ogni visitatore protagonista di questa macro installazione. L’arte si declina grazie a diverse tecniche e sarà coinvolto ogni spazio della Villa, sia interno che esterno: le sale si trasformeranno anche in studi fotografici e set per ritratti che i due artisti realizzeranno per tutta la durata della mostra. Saranno presenti anche installazioni di piante e fiori, curate da artisti e fioristi: i colori accesi e saturi lasceranno l’osservatore affascinato trasportandolo in una dimensione indefinita tra finzione e realtà. Saranno numerosi e differenti i mondi da esplorare. L’universo botanico si presenta in una veste accattivante e inaspettata mentre il vivaio artistico vedrà all’opera creativi, flower designer e illustratori che realizzeranno dal vivo le loro opere, interagendo con l’ambiente che li circonda.

Le diverse stanze fioriscono raccontando una storia sempre nuova, da installazioni sospese, piccole serre e set fotografici per ritratti floreali: un percorso espositivo che cambia di giorno in giorno presentandosi continuamente in una veste nuova e in divenire.

Per tutta l’estate Photosynthesis Experience sarà il contenitore di performance, dj-set, live painting, incontri con gli artisti, fotografi, designer e blogger.

Photosynthesis Experience si potrà visitare fino all’8 settembre dalle ore 18 a mezzanotte. L’ingresso è libero.