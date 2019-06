Rimini For Mutoko: tre settimane tra sport, divertimento e solidarietà

Torna da domenica 30 giugno Rimini For Mutoko, un appuntamento fisso dell’estate riminese e diventato uno degli eventi sportivi a scopo benefico più importanti anche a livello nazionale, cresciuto nel tempo e sempre più atteso e partecipato. Obiettivo del 2019 è raccogliere fondi per l’acquisto di medicinali per l’ospedale di Mutoko (il budget è di circa 55.000 euro), a sostegno dell’attività del dottor Massimo Migani, che continua l’opera iniziata in Zimbabwe dalla dottoressa Marilena Pesaresi, scomparsa alcuni mesi fa. Secondo obiettivo è portare in Italia altri 25 bambini nell’ambito del progetto “Operazione cuore”. Anche quest’anno Rimini For Mutoko aiuta due realtà riminesi, “Riviera Basket”, per l’acquisto di tre carrozzine speciali per il gioco del basket, e l’associazione “Crescere Insieme” per la realizzazione di un progetto volto a favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità.

Calendario iniziative

Si parte il 30 giugno con il torneo di Beach volley maschile e femminile a coppie, in programma al bagno 26, mentre il torneo di bocce si svolgerà il 13, 14 e 21 luglio al bagno 34. Dal 14 luglio iniziano le sfide di beach tennis, sui campi distribuiti tra i bagni 28/a e 45: il primo torneo a partire sarà quello di singolo, dal 15 luglio inizieranno le partite delle categorie under 12-15, mentre il pomeriggio del 20 luglio prenderanno il via il torneo misto a coppie fisse e il maschile giallo OVER 40. La mattina di domenica 21 luglio scatta il torneo femminile giallo over 40, maschile e femminile open. Tutte le semifinali e finali sono in programma il pomeriggio di domenica 21 luglio. Dal 17 al 21 luglio ai bagni 42-44-45 spazio al beach volley ragazzi dedicato alle categorie Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18. Stesse date (17 - 21 luglio) per il torneo di FootVolley ai bagni 53-54-55. Attesissima come sempre la Run-Rise il 20 luglio, la regina delle camminate all’alba dell’estate riminese che nel 2018 ha toccato la quota record di oltre 1.400 iscritti: anche quest’anno un popolo di podisti e camminatori si ritroverà al sorgere del sole (ore 5,46) al bagno 34 in riva al mare per percorrere insieme nel segno della solidarietà 3 km oppure (per i più allenati) 6,5 km con tappe e postazioni dedicate alla ginnastica posturale, yoga, pilates, shatsu, al burraco. Lungo il tragitto in acqua i partecipanti della Run Rise saranno scortati dai SUP, le canoe e i nuotatori. Uno scenario suggestivo e perfetto per foto indimenticabili. All’arrivo il tradizionale ristoro - per la prima volta rigorosamente “plastic-free” - con caffè, bevande e dolci delizie per tutti per ricaricarsi di energia e iniziare insieme la giornata. Il 27 luglio, a partire dalle ore 20,30, in piazza Cavour a Rimini gran finale della kermesse sportiva anche per questa edizione con il torneo di Burraco nel quale l’anno scorso oltre 300 partecipanti si sono sfidati all’ultima carta, nella stessa serata estrazione della ricca lotteria con 46 premi in palio.