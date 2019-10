Spazio Giovani Autumn Party apre la stagione delle serate del centro giovani White Rabbit

La festa Spazio Giovani Autumn Party segnerà la nuova partenza stagionale delle serate dello Spazio Giovani, che si ripeteranno il primo e il terzo sabato di ogni mese.

Le serate saranno dedicate all’incontro di ragazzi/e a partire dai 13 anni e mirano ad offrire ai giovani cittadini marignanesi un punto aggregativo di riferimento. Il Centro offre diverse attività quali: giochi da tavolo, musica, karaoke, ping-pong, biliardino e tanto altro. La giornata di Sabato 19 Ottobre inizierà dalle 16.30 del pomeriggio per poi continuare con un buffet alle ore 19 offerto da Alternoteca, per poi proseguire alle ore 21 con Spazio Got Talent, il talent cui ognuno puó partecipare esibendosi in ció che preferisce, previa adesione, scrivendo alla pagina instagram o contattando i referenti di Spazio Giovani al numero 340/6242232 (Emanuele). Durante la giornata sarà possibile chiedere informazioni sulle attività ed opportunità che propone il White Rabbit nella versione Golden 2019-2020, a cura di Alternoteca aps e dello staff di volontari! Le attività prevedono proposte interessantissime e nuove, sotto la guida di operatori specializzati, quali: Info Point per la ricerca del lavoro rivolto ai giovani, Green Graffiti, Corso di Fumetto, Danzaterapia per ragazze, Fotografia, Corso per la produzione della Birra Artigianale, insieme a Musica, Teatro Comico, Lezioni di Inglese, incontri di prevenzione al Cyberbullismo, ed infine la collaborazione con Libera contro le Mafie per un soggiorno educativo-formativo gratuito per giovani, in una delle sedi confiscate alla Mafia. Le attività sono realizzate grazie al sostegno e alla collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, per promuovere le esperienze giovanili, la socializzazione, i momenti di incontro e di supporto nella ricerca di lavoro, nell'insegnamento di una disciplina artistico-creativa e come accompagnamento ai ragazzi nel periodo più bello e delicato della loro crescita.