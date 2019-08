West River Band in tour a Cattolica

Venerdì 23 agosto alle ore 21,30 in Piazza Primo Maggio a Cattolica arriva la West River Band- Live Tour 2019. Dalle ore 19,30 Dj set party

Il nuovo Live Tour 2019 della band pesarese, amata e seguita in particolar modo in tutto il Centro Italia, West River Band, descrive al meglio gli anni d'oro della discografia Americana gli anni '70 e '80, della West Coast, la Costa Ovest, della California, della "Route 66", dei Canyon, di Los Angeles, del Country-Rock, dei Bikers, dei Cow-boy e dei surfisti.

Il programma prevede un tributo di alta qualità professionale alle grandi band Americane degli anni '70 e '80: Eagles, Doobie Brothers, Supertramp, America, Creedence Clearwater revival, Toto, Lynyrd Skynyrd Skynyrd, Steve Miller Band, The Knack, Christopher Cross, Dan Fogelberg, SImon & Garfunkel, James Taylor, Robert Palmer.

E' la "West Coast" a farla da padrone dunque, con tutte le sue contraddizioni che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. Canzoni con riferimenti satanici come "Hotel California" e altre con inni a Dio, come "Jesus is just allright", passando per il rock'n roll tutto da saltare e ballate romantiche tutte da dedicare alla propria compagna/o. Due ore di concerto dove davvero non si fa mancare niente. Dal blues al folk, dal country al rock, dal pop al funk, per una serata indimenticabile...

I componenti della band:

Erick Rossini (voce solista e basso), Danny Marcolini (chitarra e voce solista), Claudio Salvi (tastiere e cori), Valerio Gambini (chitarra solista e cori), Maurizio Guerra (batteria).