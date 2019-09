A Coriano si torna a teatro: il Cor.Te si prepara a vivere una nuova emozionante stagione

Emozionante, divertente, onirica. Sono solo un accenno alle infinite sfumature che si troveranno nella nuova stagione 2019/2020 del Teatro CorTe targata Fratelli di Taglia con il sostegno e la preziosa collaborazione dell’assessorato alla Cultura e dell’amministrazione comunale corianese. Dal 7 novembre al 21 marzo una proposta di spettacoli che come ogni anno ha un duplice obiettivo: cercare di soddisfare ogni gusto del pubblico e allo stesso tempo valorizzare l’entroterra confermando un ruolo di protagonista delle arti performative del teatro del piccolo borgo malatestiano. Il cartellone riconosciuto da Regione Emilia – Romagna in collaborazione con Ater, possiede una caratteristica unica: trasversalità. Il palcoscenico corianese vedrà in scena drammaturgie contemporanee, musica dal vivo di livello internazionale, circo teatro e interessanti novità del panorama teatrale italiano creando un nuovo imperdibile percorso culturale.

“Vorrei cogliere l’occasione per fare i miei ringraziamenti alla Compagnia Fratelli di Taglia - dichiara il sindaco di Coriano Domenica Spinelli - che dal 2012 gestisce il teatro CorTe. Grazie alla loro professionalità e grande disponibilità hanno mantenuto la promessa di fare sempre meglio di anno in anno portando a Coriano ottime stagioni e un grande pubblico. Anche quest’anno con gli auguri per la prossima stagione rilancio la sfida, le premesse ci sono tutte.” La nuova stagione del Teatro CorTe è la settima affidata dall’assessorato alla Cultura alla direzione artistica dei Fratelli di Taglia che dal 7 novembre al 21 marzo presenteranno una proposta di spettacoli che come ogni anno ha un duplice obiettivo: cercare di soddisfare ogni gusto del pubblico e allo stesso tempo valorizzare l’entroterra confermando un ruolo di protagonista delle arti performative del teatro del piccolo borgo malatestiano. "Il teatro oltre ad essere strumento culturale è anche un importante volano per il territorio – afferma Anna Pazzaglia (Assessore al Turismo e agli Eventi) - e in questi anni abbiamo potuto constatare come il successo abbia portato tanti spettatori anche da altre città. Questo, oltre che creare indotto per le attività locali, arricchisce l’offerta che il nostro territorio offre".

Terranno a battesimo la nuova stagione di CorTe Marina Massironi e Nicoletta Fabbri con una residenza per il riallestimento de “La somma di due” ovvero la storia di due sorelle separate contro la loro volontà dal divorzio dei genitori. Sarà poi la volta di Corrado Tedeschi e la riccionese Martina Colombari che porteranno a Coriano una commedia divertentissima che esprime una pungente riflessione sul tema dei legami familiari e sul valore del rapporto nei confronti del prossimo. Serata da brividi con un thriller da cardiopalma interpretato da Francesco Montanari e Andrea De Logu (attrice, conduttrice, show girl nata a Coriano all’interno della comunità di San Patrignano) nella loro versione de “Il giocattolaio” ricco di suspense e tensione psicologica. Ad impreziosire il cartellone troveremo l’incalzante comicità di Ippolita Baldini che racconterà la propria vita in 9 variopinti capitoli e ci sarà spazio per la riflessione attraverso il genio, l’idiozia, la casualità e il tremendo orrore della bomba atomica sganciata su Hiroshima raccontata da Roberto Mercadini.

Tantissima musica accompagnerà l’intera stagione di CorTe: la novità sarà la prima assoluta dell’itinerante “Suoni dall’Italia - Piccola Rassegna d’Autore in tre atti” che avrà come primo pubblico ufficiale proprio quello corianese in un doppio concerto che avrà come protagonisti, Mariella Nava, Sasà Calabrese, la cantautrice riminese Chiara Raggi e molti altri talentuosi musicisti. Doppio immancabile appuntamento con la serata jazz di Francesca Tandoi (‘la Diana Krall europea’ come viene definita dalla critica la talentuosa pianista e cantante) feat. Alessandro Fariselli, Stefano Senni e Fabio Nobile in una magica ed elegante serata in pieno stile Jazz – Club con degustazione enogastronomica a cura della Cantinetta della Corte e la serata gospel con Nate Brown & One Voice provenienti direttamente da Washington D.C. Musica rock psichedelica uscirà dagli strumenti e dalla voce dei Floyd Quartet che trasporteranno il pubblico indietro fino al 1972, a Pompei, dove ebbe luogo uno dei concerti che ha scritto la storia della musica contemporanea; la grinta e la voglia di affermarsi dei Miami & the Groovers una delle rock band indipendenti più apprezzate e seguite in Italia e infine la voce dolce e soave di Laura Benvenuti in una magica notte dedicata alla Luna.

Numeri di grande comicità e abilità uniti a spazi di immaginazione e poesia con il circo teatro dei Veronique ensemble. Tutti invitati alla serata conclusiva del Secondo Premio Nazionale Bianca Maria Pirazzoli dove ci sarà occasione ai assistere alla messa in scena di W.O.P – Quando gli italiani erano WithOutPassport di Oriana Fiumicino testo vincitore della sezione C, per autrici di monologo teatrale al femminile interpretato da Valeria Gucciardo con la regia dell’ideatrice del premio Claudia Palombi. In collaborazione con ATER un omaggio a Luchino Visconti e Giovanni Testori con l’Associazione Culturale Linguaggicreativi che tratteranno il tema dell’addio. San Valentino Club Teatro, la serata dedicata all’amore e agli innamorati resa ancora più magica dalla voce di Leandro Ghetti ne "Innocenti Evasioni - Omaggio a Lucio Battisti": luci soffuse, rose, tavolini apparecchiati e cena a luce di candela a cura della Cantinetta della Corte. Buon Compleanno CorTe con Matthias Martelli in “Il mercante di monologhi” con musiche dal vivo di Matteo Castellan. E dulcis in fundo ragazzi e famiglie a teatro con le Favole a CorTe della domenica pomeriggio e le matinée per le scuole che vedranno andare in scena la Prima Nazionale della nuova produzione della Compagnia Fratelli di Taglia: “Le Stagioni di Liù”.