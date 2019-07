A Morciano quattro giornate tra cinema, teatro, street food, musica e sport

Si comincia giovedì 18 luglio, in piazza Garibaldi, per “Di sotto alle otto”, con la rassegna di cinema all’aperto organizzato dal Circolo Toby Dammit di Cattolica. Questa volta tocca ad un film di genere fantasy/avventura: “Il drago invisibile”, regia di David Lowery. Inizio spettacolo alle 21.15 (ingresso gratuito).

Domani, giovedì 18 luglio, sempre per “Di sotto alle otto”, torna il consueto appuntamento dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Ritrovo alle 20.30, sempre in piazza Garibaldi, dove i più piccoli potranno dare libero sfogo alla loro fantasia con i laboratori pittorici nella cornice dello storico borgo. Alle 22 il momento più atteso: lo show di Andrea D’Amico accompagnato dal simpaticissimo Spark. Entrambi sono pronti a trasportare il pubblico in un gioco fatto di improvvisazione ed allegria, in cui la parola d’ordine sarà: ridere. Ingresso gratuito.

Venerdì 19 luglio a prendere vita saranno invece le vie del centro di Morciano con l’apertura serale dei negozi e la seconda edizione della Sardoncino Night, organizzata dal consorzio dei commercianti ‘Commerciamo’. Dalle 20 si potrà banchettare in allegria con un menù a base di sardoncini, pesce fritto, insalata e piadina. Il tutto ‘annaffiato’ dal buon vino e dalla musica di Fabrizio e gli Accademia. Non mancherà un’area dedicata ai più piccoli con gonfiabili e mercatino dei bambini.

Sabato 20 luglio appuntamento sotto i portici del palazzo comunale, in piazza del Popolo, insieme al Coro Città di Morciano. “A night at the opera… not onyl”: questo il titolo del concerto per la direzione di Oreste Pecci. Al piano la professoressa Alessandra Falzarano.

Domenica 21 luglio sarà invece di scena lo sport. In via Largo Centro Studi sarà inaugurato il campo da basket recentemente riqualificato e messo in sicurezza dai volontari di Morciano Eagles e Morciano Rhinos, con la partecipazione del Comune, che ha fornito i materiali. Protagonisti assoluti saranno i piccoli cestisti, che avranno la possibilità, a partire dalle 21, di disputare degli incontri 3 contro 3.