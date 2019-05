A Pennabilli torna la Sagra del Prugnolo

Domenica 2 giugno a Miratorio di Pennabilli si svole la XXXIV Sagra del Fungo Prugnolo, detto comunemente “Prugnolo o Spignolo”, fungo raro e molto prelibato che si trova nelle zone di alta collina-montagna dell’Italia centrale nei mesi di aprile-maggio; un manuale scientifico della seconda metà del ‘500, parla del “Prugnolo” come di un “cibo per principi”, riservato in genere “per le mense dei signori e dei nobili, ai quali non si può fare un regalo più gradito”.

La Sagra organizzata dall'Associazione Nova Comunitas Miratori, richiama ogni anno centinaia di visitatori dalle regioni limitrofe, ed ha come obiettivo principale quello di far conoscere e valorizzare l’entroterra riminese con le sue tradizioni, paesaggi, bellezze naturali e tradizioni locali tra questi appunto: il fungo “Prugnolo” o “Spignolo”.

Dalle ore 11.30, gli stand gastronomici serviranno ottime tagliatelle al fungo prugnolo, cascioni patate e prugnolo ed altre specialità locali.

Nel pomeriggio spettacoli per bambini e ballo liscio con l’orchestra.

Alle 21.30 spettacolo pirotecnico