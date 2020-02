A Poggio Torriana va in scena “Dònca: i grandi classici in dialetto romagnolo"

Per la rassegna di “Il dialetto fra teatro e poesia” domenica 16 febbraio, alle ore 17.30 presso il centro sociale di Poggio Torriana, Marco Moretti porterà in scena il suo recital “Dònca: i grandi classici in dialetto romagnolo”, tecnico di scena Massimo Fabbri. Così definisce l’autore il proprio lavoro: “È un recital in dialetto romagnolo, quello della mia infanzia, dalle sonorità che rimbalzano fra le mura di casa, tornano all’orecchio e si fanno parola, passando da Amleto a Romeo e Giulietta, da Cirano de Bergerac ai racconti di mio nonno, con uno sguardo su Antonio e Cleopatra, da Petrarca alle sfuriate di mia nonna, da Enrico IV a Lattanzio per finire ai miei appunti: parole volanti. Parole ri-sonanti. Come si dice quella cosa?... quella cosa la puoi dire solo in dialetto: il tuo dialetto” Ingresso allo spettacolo € 8 Al termine buffet