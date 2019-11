A Proprosito di donne: Il mulino di Amleto omaggia la vita di 17 donne

Sabato 23 novembre alle ore 21 presso il Mulino di Amleto Teatro andrà in scena "A proposito di donne" spettacolo teatrale scritto e diretto da Mauro Monni (Sine Qua Non Teatro), che rientra nella Rassegna teatrale Mulino OFF e celebra la Giornata contro la violenza sulle donne.

Lo spettacolo mette in scena le storie di donne che hanno lasciato un segno indelebile per le generazioni future e vuole restituire la giusta dignità al mondo femminile attraverso racconti di vite inimitabili. Lo spettacolo, che ha fatto tappa in tantissime città d'Italia, viene messo in scena sempre da attrici del luogo, dando così vita a una catena tutta “al femminile”. Un omaggio alla vita di 17 donne, delle quali si scoprono i pensieri e le emozioni: Margherita Hack, Alda Merini, Marchesini, Lady Diana, Rosa Parks, Gabriella Ferrila Contessa di Castiglione, Frida Kahlo. E poi ancora Mia Martini, Anna Magnani, Jeanne Hébuterne, Dalida e ancora altre.

Ingresso a pagamento Info: 0541 752056